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Сокращение кинорынка в России составило 58,8% по сравнению с 2019 годом

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Сокращение доходов российского кинопроката по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом составило 32,6 млрд рублей. Об этом в субботу, 2 января, сообщается на сайте Фонда кино.

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По данным фонда, в прошедшем году кассовые сборы кинопроката в стране составили 22,8 млрд рублей ($341 млн), а билетов в кинотеатры было продано 88,7 млн. По сравнению с 2019 годом кассовые сборы снизились на 58,8%, по количеству проданных билетов — на 59,6%.

Сокращение рынка в фонде связывают с ограничениями, введенными во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о приостановке деятельности кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев.

При этом отмечается, что темпы снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, которое компенсировало отсутствие в прокате зарубежных премьер.

Всего же по итогам 2020 года сборы отечественных фильмов составили 10,7 млрд рублей (–12,6% по сравнению с 2019 годом), на них было продано 42,5 млн билетов (–16%). Сборы зарубежных фильмов составили 12,1 млрд рублей (–71,9%), продано 46,2 млн билетов (–72,6%).

Согласно рейтингу лучших проектов «Кино Mail.ru», опубликованному 15 декабря, самой кассовой российской кинокартиной стала комедия «Холоп». Актером года назван Милош Бикович, актрисой года — Виктория Исакова.

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