В Охотском море началась минтаевая экспедиция. РФ намерена увеличить добычу в сутки до 9 тыс. т. До конца 2021 года планируется вылов более 915 тыс. т минтая, сообщает телеканал «Известия». Особое внимание с началом сезона уделяется борьбе с COVID-19. В частности, усилен надзор за здоровьем экипажей рыболовецких судов.

Всего на первом этапе экспедиции 2021 года на промысел отправят 130 судов и 12 тыс. человек. Именно за первые 110 дней года обычно добывается более 60% годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.