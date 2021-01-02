Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp по всему миру в канун нового года совершили более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день. Об этом говорится в пресс-релизе владеющей мессенджером компании Facebook.

Согласно сообщению, это стало самым высоким показателем звонков за один день в WhatsApp. При этом количество звонков возросло более чем на 50% по сравнению с показателями 31 декабря 2019 года.

26 декабря сообщалось, что с 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах, не поддерживающих более новые версии операционных систем — iOS и Android.

Ранее, 20 декабря, директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал о том, как восстановить чаты из мессенджеров при запуске на новом смартфоне.