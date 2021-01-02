Прямой эфир
Мир
Четыре самолета получили повреждения из-за стрельбы в Бейруте
Общество
Вильфанд рассказал о сроках возвращении зимней погоды в Москву
Мир
Во Франции 6,6 тыс. человек оштрафованы за нарушение комендантского часа
Мир
Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление его вето на оборонный бюджет
Общество
Более 500 пунктов сбора новогодних елей открылись в Москве
Мир
В Йемене в результате атаки хуситов погибли пять человек
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии, в результате три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП произошло 1 января в 18:13 мск в Увинском районе республики. Столкнулись Kia Rio и Toyota Land Cruiser.

«По предварительным данным, погибли три человека, из них один ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальных участников ДТП осматривают три бригады скорой помощи.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что травмы в автоаварии получили еще восемь человек, в том числе пятеро детей, передает «Интерфакс».

Накануне, 31 декабря, два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковушек в Бабынинском районе Калужской области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020