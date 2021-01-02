Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Удмуртии

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии, в результате три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

ДТП произошло 1 января в 18:13 мск в Увинском районе республики. Столкнулись Kia Rio и Toyota Land Cruiser.

«По предварительным данным, погибли три человека, из них один ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальных участников ДТП осматривают три бригады скорой помощи.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что травмы в автоаварии получили еще восемь человек, в том числе пятеро детей, передает «Интерфакс».

Накануне, 31 декабря, два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковушек в Бабынинском районе Калужской области.