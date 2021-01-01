«Аэрофлот» открыл продажи субсидируемых билетов в три региона РФ

Компания «Аэрофлот» в пятницу, 1 января, открыла продажи субсидируемых авиабилетов в города Дальнего Востока, а также в Симферополь и Калининград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании.

«Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года», — отмечается в сообщении.

5 февраля глава министерства транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих заявил, что ведомство планирует создать единую программу субсидирования авиаперевозок и сделать ее в перспективе пятилетней. По его словам, список маршрутов в программе субсидирования будет отранжирован по регионам исходя из спроса пассажиров.

11 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости адекватной цены на региональные авиабилеты. В связи с этим он отметил необходимость разработать в России маршрутные сети «с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом».