Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 470 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,94 млн — за сутки оно увеличилось на 470 046, следует из опубликованных в пятницу, 1 января, данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число заболевших достигло за время пандемии 81 947 503 инфицированных.

Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европу (262 223), далее следуют Северная и Южная Америка (118 056) и Юго-Восточная Азия (31 372).

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в США — число заболевших достигло 19 376 790.

На втором месте — Индия (10 286 709), на третьем — Бразилия (7 619 200).

Ранее, 28 декабря, эксперты предсказали ухудшение ситуации с COVID-19 в Европе после Нового года. По прогнозам гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева и президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктора медицинских наук Ирины Шестаковой, рождественские каникулы могут вызвать новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.