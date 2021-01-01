Прямой эфир
Мир
Полиция Берлина в канун Нового года временно задержала 700 человек
Общество
Более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса
Общество
«Британский» штамм коронавируса выявили в трех американских штатах
Мир
Беспорядки произошли в американском Портленде в новогоднюю ночь
Спорт
Российские лыжники предпочли сон встрече Нового года в Швейцарии
Общество
Лед сковал улицы Москвы
Мир
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 470 тыс.
Сюжет:

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 470 тыс.

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,94 млн — за сутки оно увеличилось на 470 046, следует из опубликованных в пятницу, 1 января, данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Прививка от сомнений: Европа начала вакцинацию против COVID-19
Первыми получателями препарата стали медики, пожилые люди и политики

Число заболевших достигло за время пандемии 81 947 503 инфицированных.

Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европу (262 223), далее следуют Северная и Южная Америка (118 056) и Юго-Восточная Азия (31 372).

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в США — число заболевших достигло 19 376 790.

На втором месте — Индия (10 286 709), на третьем — Бразилия (7 619 200).

Ранее, 28 декабря, эксперты предсказали ухудшение ситуации с COVID-19 в Европе после Нового года. По прогнозам гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева и президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктора медицинских наук Ирины Шестаковой, рождественские каникулы могут вызвать новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020