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Стоимость билетов на перевозки в плацкарте выросли

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Тарифы на перевозки в плацкарте выросли на 3,7%. В прошлом году цены увеличились на 3,5% , в 2019-м - без малого на 4%, сообщает телеканал «Известия». Индексацию ставок проводят в соответствии с нормами федеральной антимонопольной службы. Для вагонов купе и СВ применяют другую систему ценообразования. Стоимость билетов в этом сегменте зависит от сезона, спроса и дня недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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