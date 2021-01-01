Тысячи россиян встретили Новый год вдали от дома. Соотечественники отметили праздник на российских курортах, сообщает телеканал «Известия». В Анапе 31 декабря туристы отправились купаться в море. Кто-то в Новый год попробовал себя в горнолыжном спорте. Трассы на сочинских курортах открылись в середине декабря. Любители велоспорта начали год с катания по пляжам Адлера.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.