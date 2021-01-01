МЧС сообщило о восстановлении более чем 250 объектов в Нагорном Карабахе

С помощью МЧС РФ в Карабахе восстановили 250 объектов, передает телеканал «Известия». Большинство отремонтированных зданий — частные жилые дома. Работы специалисты проводят с середины ноября. Сейчас российские спасатели трудятся более чем на 200 объектах. Всего в Карабахе повреждено около 2,5 тыс. зданий: многоэтажные и частные дома, детские сады, школы, офисы администрации и социальных ведомств.

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