Литва открыла авиасообщение с Великобританией

Власти Литвы открыли авиасообщение с Великобританией. Первые самолёты вылетят в Лондон и Лидс из Вильнюса, передает телеканал «Известия». Еще запланированы рейсы из Каунаса и Паланги. Туристы из Британии должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Исследование можно сделать по прибытии в Литву. В любом случае всем путешественникам показана самоизоляция в течение 10 дней. Авиасообщение двух стран было прервано 21 декабря. Решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса. Со 2 января полёты в Соединенное Королевство возобновит Норвегия. Запрет на авиасообщение действовал почти две недели. Всего рейсы в Британию из-за мутировавшего вируса временно прекратили 50 государств.

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