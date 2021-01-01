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Литва открыла авиасообщение с Великобританией

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Власти Литвы открыли авиасообщение с Великобританией. Первые самолёты вылетят в Лондон и Лидс из Вильнюса, передает телеканал «Известия». Еще запланированы рейсы из Каунаса и Паланги. Туристы из Британии должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Исследование можно сделать по прибытии в Литву. В любом случае всем путешественникам показана самоизоляция в течение 10 дней. Авиасообщение двух стран было прервано 21 декабря. Решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса. Со 2 января полёты в Соединенное Королевство возобновит Норвегия. Запрет на авиасообщение действовал почти две недели. Всего рейсы в Британию из-за мутировавшего вируса временно прекратили 50 государств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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