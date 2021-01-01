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В Краснодаре мужчина бросил бутылку в девочку и устроил драку

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В Краснодаре девочка была травмирована мужчиной, который бросил в нее бутылку с водой, сообщает 1 января телеканал РЕН ТВ.

Оказалось, что мужчине не понравилось, как девочка разговаривала с его дочерью.

Бутылка попала девочке в голову — ребенок упал на асфальт и потерял сознание.

За девочку вступился молодой человек, с которым мужчина стал драться.

Когда очевидцы начали разнимать дерущихся, мужчина, который травмировал девочку, пытался скрыться. Сбежать ему не удалось: его остановили и передали в руки полицейским прохожие.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что в Екатеринбурге приехавшему на вызов к ребенку врачу сломали нос. Оказалось, что медик приехала на вызов, но ошиблась квартирой — из нее вышел нетрезвый мужчина и, разозлившись, избил женщину. В отношении екатеринбуржца будет возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью»). Задержанный уже имеет судимость за преступление подобного характера.

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