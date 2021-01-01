Первые женщины — помощницы машинистов начали работать в России

В России начали работать первые женщины — помощницы машинистов. До 2021 года эта профессия была доступна только для мужчин. Однако Минтруд расширил возможности представительниц слабого пола, сообщает телеканал «Известия».

Всего прошли стажировку и приступили к обязанностям 11 женщин. Работать им предстоит в «дальних» и пригородных поездах. При желании девушки могут стать даже машинистами. Повышение возможно после трёх лет работы в должности помощника.

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