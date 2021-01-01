В Омске многоэтажный дом обстреляли салютом

В новогоднюю ночь в Омске местные жители салютом обстреляли десятиэтажный дом. Об этом 1 января сообщает портал Omskinform.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди вышли на улицу, чтобы устроить салют в честь Нового года.

Однако заряды фейерверка полетели на балконы и в окна квартир дома по улице Тюленина.

Жители дома рассказали, что пожара удалось избежать чудом.

Омичи в паблике «ЧП в Омске» соцсети «ВКонтакте» написали, что испытали шок от случившегося и даже готовы были вызвать пожарных.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге от салюта пострадал подросток.

Мальчик возвращался из магазина, когда ему в лицо попал снаряд от салюта.

У него диагностирована рваная рана глаза и контузия. От госпитализации подросток отказался.