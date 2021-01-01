Два человека погибли при разгерметизации бочки на предприятии на Урале
В результате разгерметизации бочки на деревообрабатывающем предприятии «Лестех» в Алапаевске Свердловской области погибли два человека. В резервуаре находился перегретый пар. Об этом в пятницу, 1 января, сообщила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.
«По предварительной информации, утром 31 декабря во время рабочей смены произошла разгерметизация бочки с перегретым паром, в результате чего два работника погибли, один рабочий с тяжелыми повреждениями госпитализирован», — цитирует ее РЕН ТВ.
Изначально сообщалось о гибели в результате ЧП одного человека и двоих пострадавших. Как передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, в результате взрыва бочка разлетелась на части. Одного из пострадавших доставили в региональный ожоговый центр на вертолете.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Прокуратура Алапаевска проводит проверку.
Ранее в этот же день стало известно, что в Самаре загорелось здание на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод». Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. В результате случившегося погиб один человек.