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Около 7,5 тыс. росгвардейцев обеспечили порядок в новогоднюю ночь в России

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Порядка 7,5 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии задействовали в обеспечении порядка в новогоднюю ночь по всей стране. Об этом говорится 1 января в сообщении на сайте службы.

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«Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии совместно с коллегами из взаимодействующих структур провели профилактические осмотры мест и объектов пребывания граждан», — отмечается в сообщении.

Экипажи вневедомственной охраны несут службу в круглосуточном режиме для оказания помощи гражданам.

В новогоднюю ночь была усилена охрана порядка в местах массовых гуляний. Полиция патрулировала парки, ледовые катки и скверы.

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