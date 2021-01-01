Около 7,5 тыс. росгвардейцев обеспечили порядок в новогоднюю ночь в России
Порядка 7,5 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии задействовали в обеспечении порядка в новогоднюю ночь по всей стране. Об этом говорится 1 января в сообщении на сайте службы.
«Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии совместно с коллегами из взаимодействующих структур провели профилактические осмотры мест и объектов пребывания граждан», — отмечается в сообщении.
Экипажи вневедомственной охраны несут службу в круглосуточном режиме для оказания помощи гражданам.
В новогоднюю ночь была усилена охрана порядка в местах массовых гуляний. Полиция патрулировала парки, ледовые катки и скверы.