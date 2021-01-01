Президент Сербии запустил подачу газа из «Турецкого потока»

Лидер Сербии Александр Вучич запустил газопровод «Балканский поток» в Сербии, являющийся продолжением «Турецкого потока». Об этом в пятницу, 1 января, сообщил портал Novosti.

Официальная церемония открытия этого участка газопровода, проходящего через страну от Болгарии до границы с Венгрией, состоялась в Господжинцах, в муниципалитете Жабаль.

В ходе мероприятия Вучич на русском языке поприветствовал рабочих-операторов станций распределения газопровода, отметив, что открытие этого участка газопровода важно не только для сербской экономики, но и ее жителей.

В пуске газа по «Балканскому потоку» принял участие российской посол Александр Боцан-Харченко, пишет «Газета.ру».

При этом 25 декабря Вучич сообщал, что «Балканский поток» в Сербии будет запущен 30 декабря. Об этом же сербский лидер заявлял 15 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Белграде.

Тогда Вучич указал, что Сербия будет вести себя по-хозяйски, и будет покупать то, что в ее интересах, а именно российский газ. Президент Сербии поблагодарил Россию за корректность в этом вопросе.

«Балканский поток», протяженностью 474 км является веткой «Турецкого потока», пролегающей через Болгарию в Сербию. Его строительство началось в сентябре 2019 года. О завершении строительства этого участка газопровода стало известно в начале ноября 2020 года. Тогда сообщалось, что болгарский участок трубопровода соединили с газопроводом в Сербии.

8 января прошлого года в центре «Халич» в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Российский газ через «Турецкий поток» с 1 января прошлого года уже начали получать в Болгарии, а с 5 января — в Республике Северная Македония и Греции.

Строительство этого газопровода предполагает прокладывание двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности через Болгарию в Сербию и Венгрию.