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Пьяный мужчина убил студента в Зеленограде

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В Зеленограде нетрезвый мужчина убил студента. Об этом 1 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По предварительной информации, полицейские установили личность злоумышленника, он задержан.

Как уточняется, нетрезвый гражданин подошел к молодому человеку. Словесная перепалка переросла в конфликт, нападавший ударил жертву ножом и сбежал.

Студент скончался на месте происшествия.

Накануне в Петербурге школьник ударил ножом подростка из-за снежка. Во время общения между подростками возник спор в виде словесной перепалки и кидания снежками друг в друга.

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