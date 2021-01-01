Пьяный мужчина убил студента в Зеленограде

В Зеленограде нетрезвый мужчина убил студента. Об этом 1 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, полицейские установили личность злоумышленника, он задержан.

Как уточняется, нетрезвый гражданин подошел к молодому человеку. Словесная перепалка переросла в конфликт, нападавший ударил жертву ножом и сбежал.

Студент скончался на месте происшествия.

Накануне в Петербурге школьник ударил ножом подростка из-за снежка. Во время общения между подростками возник спор в виде словесной перепалки и кидания снежками друг в друга.