Трамп продлил распоряжение о приостановке ряда категорий рабочих виз

Действующий президент США Дональд Трамп продлил до 31 марта 2021 года действие распоряжений о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз и большинства грин-карт на фоне экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам президента, пандемия продолжает оказывать серьезное воздействие на источники заработка американцев. Трамп добавил, что уровень безработицы в США в ноябре составил 6,7%. Это отражает заметное снижение по сравнению с апрелем 2020 года.

Однако, в ноябре по-прежнему было на 9 834 000 рабочих мест меньше, чем в феврале 2020 года, заявил американский лидер.

В июне власти Соединенных Штатов решили на фоне пандемии коронавируса продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз до конца года. Отмечается, что новые меры хотя и носят временный характер, позволят освободить для граждан США 525 тыс. рабочих мест.