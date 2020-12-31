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Папа римский Франциск пропустил из-за недомогания новогоднюю службу

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Папа римский Франциск не смог возглавить новогоднюю службу в соборе Святого Петра в связи с болями в спине и ногах. Об этом сообщила служба печати Святого престола в четверг, 31 декабря.

Отмечается, что вместо понтифика вечернюю службу провел декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. Он прочитал папскую проповедь, в которой благодарность выражается всем тем, кто стоит на первых рубежах борьбы с пандемией COVID-19: медикам, медсестрам и добровольцам.

Отмечается, что в связи с воспалением седалищного нерва, понтифик не сможет возглавлять и праздничную службу 1 января. При этом он выступит с традиционной проповедью, которая состоится в видеоформате.

Отмечается, что папа римский страдает болью в правой ноге при ходьбе. Он регулярно проходит физиотерапию. Однако столь важное мероприятие он пропускает впервые за многие годы.

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