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Особую экономическую зону «Авангард» создали в Омске

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Омске особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард».

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН», ОЭЗ будет размещена на территории площадью почти в 500 га в северо-западном промышленном узле города. В списке якорных резидентов — четыре крупных химических предприятия. Среди них — «Газпром-нефть — Битумные материалы», ГК «Титан» и «Основа-Холдинг». Совокупный объем инвестиций составит более 23 млрд рублей.

Участники ОЭЗ получают льготные условия — сниженные ставки по налогу на прибыль и по транспортному налогу. По прогнозам, отчисления от «якорных» проектов в бюджет к 2030 году превысят 10 млрд рублей.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, создание ОЭЗ «Авангард» — масштабный проект для региона. Он важен как с точки зрения привлечения инвестиций, так и в целом для перестройки промышленной базы области и реализации значимых для всей России проектов. Они предусматривают более глубокие переделы нефтехимического сырья для выпуска продукции, ввозимой из-за рубежа.

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