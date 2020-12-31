Администратор «Википедии» Сергей Яковлев умер из-за COVID-19

Администратор российской «Википедии» Сергей Яковлев умер в Москве. Об этом сообщила 31 декабря его супруга Катарина Беляева-Чернышева.

«Очень больно сообщать это, особенно сейчас, когда все празднуют. Новостей больше не будет. Сережа умер», — написала она на страничке мужа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 13 декабря, Яковлев написал о том, что у него пропало обоняние, появился сухой кашель и «скачет температура». Далее о состоянии Яковлева писала уже его жена.

Катарина поделилась переживаниями по поводу самочувствия супруга и подробно рассказывала пользователям о его лечении. 21 декабря Яковлев находился уже в реанимации. Спустя неделю «подключилась инфекция, началось воспаление», но врачи обнадеживали, что это «естественный и ожидаемый минус» течения болезни, сообщала Катарина.

Яковлеву было 55 лет.

Он родился в Москве, окончил МФТИ, профессионально увлекался компьютерными технологиями. Был активным пользователем Рунета на этапе его становления.

C 2008 года занимался правками российской «Википедии», за время работы внес в электронную энциклопедию почти 61,5 тыс. изменений, создал 353 статьи.

16 ноября он подал заявку на статус администратора русской «Википедии», которая была одобрена. До начала болезни занимался административными вопросами проекта.