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Мишустин продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных

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Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплат им социальных пособий, введенные на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано в четверг, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В пункте 3 слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами «по 31 марта 2021 года», — следует из документа.

Кроме того, регионам рекомендуется продлить дистанционный формат работы службам занятости.

18 декабря стало известно, что число официально зарегистрированных безработных в России в текущем месяце снизилось по сравнению с ноябрем и на 16 декабря составило 2,92 млн человек.

Рост безработицы произошел в России весной на фоне ограничений в связи с пандемией COVID-19. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство страны ввело временные правила постановки на учет безработных, согласно которым это происходит в дистанционном формате на основании заявления, поданного онлайн. При этом пособие по безработице начисляется гражданам с 1-го дня признания их безработными.

В конце апреля количество официальных безработных увеличилось по сравнению с итогами марта почти в два раза — до 1,311 млн человек. Своего максимума рост уровня безработицы достиг в конце сентября. Тогда когда на бирже труда зарегистрировались 3,687 млн человек.

В октябре стало наблюдаться — на конец месяца их численность составила 3,47 млн человек (на 217 тыс. меньше, чем в конце сентября). В дальнейшем тенденция на уменьшение продолжилась.

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