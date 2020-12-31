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Холодную погоду прогнозируют в Приморском крае в начале 2021 года

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Синоптики прогнозируют морозную погоду в Приморском крае в новогодние праздники. В северных районах температура может опуститься до –40 градусов.

Согласно прогнозам, циклоны будут обходить Приморский край стороной. На погоду будет оказывать влияние сибирский антициклон. На побережье минимальная температура составит –24 градуса. Максимальная температура будет удерживаться в промежутке от –10 до –16 градусов. Об этом сообщает Vostokmedia.

С 5 по 7 января действие антициклона ослабнет. Западный циклон принесет в Приморье осадки. Температура воздуха в среднем повысится на 3–5 градусов.

В новогодние каникулы во Владивостоке ожидается от –13 до –22 градусов. На Рождество возможен небольшой снег.

Ранее энергетики перешли на особый режим работы в связи с морозами. Из-за повышенной нагрузки на сети возросли риски сбоев в электроснабжении.

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