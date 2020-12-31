Причастных к хищениям нефтепродуктов задержали в Адыгее

Сотрудники управления ФСБ совместно с МВД по Республике Адыгея пресекли противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, причастной к хищению нефтепродуктов в крупном размере на территории поселка Энем Тахтамукайского района. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщила республиканская пресс-служба УФСБ.

Правоохранители задержали членов группировки, причастной к совершению хищений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту совершения кражи организованной группой.

«24 декабря сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны с поличным организатор и три члена преступной группы из числа работников ООО «Нефтепродукт сервис» (Краснодар). Один из них — житель Адыгеи, остальные члены ОПГ, включая организатора, проживают в Краснодарском крае», — уточняется в сообщении.

Преступники похищали нефтепродукты неподалеку от аула Тугургой на территории автостоянки, принадлежащей жителю Адыгейска. Водители бензовозов, выехав с нефтебазы, заезжали на стоянку и сливали часть нефтепродуктов в топливные емкости. После этого бензовозы доставляли топливо на АЗС Краснодара в объемах, несоответствующих транспортным накладным.

Похищенные нефтепродукты организатор и участники преступной группы реализовывали третьим лицам, а часть полученных преступным путем денежных средств распределяли между собой.

«В результате реализации преступной схемы члены ОПГ ежемесячно похищали более 10 т нефтепродуктов на сумму более 500 тыс. рублей. Задокументированы факты осуществления кражи нефтепродуктов, а также распределение полученных преступным путем денежных средств», — говорится в сообщении.