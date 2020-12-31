Жители Британии опасаются роста цен после Brexit
Цены на товары могут подскочить после выхода Британии из Евросоюза. Также возможны задержки продукции, сообщает телеканал «Известия». Такое опасение высказали жители Северной Ирландии. Теперь товары будут проверять на контрольно-пропускных пунктах, что повлияет на сроках доставки. 31 декабря заканчивается переходный период по Brexit.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.