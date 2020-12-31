Президент Молдавии объявила о готовности посетить Россию

Президент Молдавии Майя Санду готова посетить Россию для обсуждения ряда вопросов отношений двух стран, если получит соответствующее приглашение. Об этом политик заявила в эфире молдавского телеканала TV8.

«У нас есть темы для обсуждения по торговле, экспорту, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке», — заявила она.

По словам молдавского лидера, до поездки в Москву она планирует посетить Киев и Брюссель.

В ноябре Санду победила во втором туре выборов президента Молдавии. Она набрала 57,7% голосов, а ее предшественник Игорь Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей.

Первоочередной задачей на посту президента Санду называла объединение общества и восстановление экономики.

24 декабря она принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.