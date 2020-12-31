Известный серийный убийца Самюэль Литтл умер в США в возрасте 80 лет

Известный серийный убийца Самюэль Литтл умер в одной из больниц американского штата Калифорния в возрасте 80 лет в среду, 30 декабря. Об этом со ссылкой на представителей управления по вопросам исполнения наказаний сообщило агентство Associated Press.

Как сообщило издание, Литтл в последние годы болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. Точную причину смерти установил коронер, однако, по предварительным данным, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного.

Литтл отбывал пожизненное заключение в одной из тюрем Калифорнии. Его признали виновным почти в 60 убийствах, сам он сознался в том, что лишил жизни 93 человек. При этом Литтл ранее отрицал свою причастность к преступлениям и сознался в их совершении только в 2018 году.

В марте американский серийный убийца Лонни Франклин скончался в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии в возрасте 67 лет. Тело Франклина было обнаружено в камере.