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Четыре взрывника погибли во время работы в шахте в Казахстане

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Четыре человека погибли и еще один пострадал в шахте «Весенняя Аралчинская» в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщает радио Sputnik Казахстан, со ссылкой на администрацию (акимат) области.

По предварительной информации, происшествие могло произойти при проведении взрывных работ. Трагедия произошла 30 декабря года в 21:21 по местному времени.

«В настоящее время пострадавший осматривается сотрудниками медицинской службы, выясняется причина происшествия», — говорится в сообщении.

Шахта, где произошло ЧП, принадлежит ТОО «Актюбинская медная компания». Предприятие специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд.

5 декабря в городе Чунцин на юго-западе Китая 18 горняков погибли в результате аварии на угольной шахте.

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