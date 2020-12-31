ФМБА разрешили проводить испытания лекарства от COVID

Минздрав выдал разрешение на испытания лекарства от COVID-19. Тесты проведут специалисты Федерального медико-биологичествого агентства. Центр приступил к набору волонтеров для исследований. Препарат разработали в Институте иммунологии по государственному заданию, сообщает телеканал «Известия».

Медикамент не только влияет на симптомы коронавируса, но и снижает активность самого возбудителя — SARS-CoV-2. Предварительно эффективность лекарства составляет 99%.

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