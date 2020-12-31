МИД КНР осудил заявление Помпео о замалчивании пандемии

МИД КНР осудил заявление госсекретаря США Майка Помпео о замалчивании пандемии. Обвинения главы госдепа назвали вмешательством в дела страны, сообщает телеканал «Известия».

Помпео осудил приговор по делу журналистки Чжан Чжань, которая вела репортажи о коронавирусе из китайского Уханя — ее обвинил во лжи и спекуляциях.

По мнению госсекретарь США, власти КНР заставляют свой народ замолчать. Помпео заявил, что из-за действий Коммунистической партии Китая вспышка коронавируса превратилась в пандемию.

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