Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с ЕС. Ранее документ завизировали президент ЕС Шарль Мишель глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал «Известия».

Документ начнут временно применять с 1 января 2021 года. Соглашение еще рассмотрят Европарламент и Совет ЕС и только потом его можно будет считать ратифицированным. Британия и ЕС договорились о взаимодействии после Brexit. Посредником в переговорах выступила Индия.

По сути стороны подписали три отдельных соглашения. Одно из них касалось вопросов использования атомной энергетики. Одним из фигурантов соглашений выступило Европейское сообщество по атомной энергии. Документы определят использование гостайны Британии взаимодействие в сфере энергетики.

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