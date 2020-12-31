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Яна Габбасова стала победителем шоу «Голос» 9 сезона

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Победительницей нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Яна Габбасова, а лучшим наставником признан рэпер Баста. Программу транслировали в среду, 30 декабря.

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В финал телепроекта вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.

Габбасова получила 51,1 % голосов зрителей, а Олег Аккуратов с песней «В лесу родилась елочка» уступил девушке с минимальным отрывом — за него проголосовало 48,9%. Соревнование наставников выиграл Баста. 17-летняя вокалистка исполнила песню «Зима» вместе со своей наставницей Полиной Гагариной, хит французской певицы Лары Фабиан «Je t’aime» и песню Нины Бродской «Звенит январская вьюга». Победительница получит 1 млн рублей.

Яна родилась в башкирском городе Нефтекамске. В Москву переехала после окончания школы. За ее плечами множество вокальных конкурсов.

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов, которое является версией формата телевизионного конкурса The Voice, придуманного голландским продюсером Джоном де Молем. В России выходит в эфир с 5 октября 2012 года.

В начале декабря музыкальный сервис Apple Music составил рейтинг наиболее популярных треков и артистов в России по итогам 2020 года. На первом месте оказался рэпер Скриптонит. На вторую строчку попал исполнитель Morgenstern, на третью — певица Zivert. Кроме них россияне активно слушают Jony, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макса Коржа, Егора Крида, Басту и Элджея.

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