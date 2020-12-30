Исторический квест пройдет в Липецке

Бесплатный исторический квест по Липецку запланирован на 2 января. Как рассказал сооснователь творческого объединения ReDArte Павел Сурков, игра «Петровские тайны Липецкой земли» уникальна.

Желающим отправиться в необычное путешествие и побороться за незаурядные призы следует установить на смартфоны специальную программу. Игроки будут получать задания, связанные с историей Липецкого края, и проходить маршруты. В ходе решения загадок им предстоит искать новые локации и собирать виртуальные предметы, передает Lipetskmedia.



Финальное награждение состоится 15 января в Путевом дворце Петра Первого в Нижнем парке.