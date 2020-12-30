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Матвиенко соболезнует семье погибшего председателя Ярославской облдумы

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семье председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова, который разбился в ДТП на трассе в Тверской области.

По словам Матвиенко, погибший был ответственным руководителем и настоящим профессионалом, который служил отечеству «практическими делами и поступками». Кроме того, она отметила, что Константинов внес значительный вклад в социально-экономическое развитие области, а также пользовался уважением коллег и жителей региона, пишет ТАСС.

Автомобиль Hyundai, за рулем которого был председатель Ярославской облдумы Алексей Константинов, столкнулся с легковушкой Mazda под управлением 37-летней женщины ранее в среду на трассе Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте, второго водителя госпитализировали.

Константинов ехал в Тверскую область.

Источник телеканала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, указал, что причиной происшествия могли стать сложные дорожные условия и, возможно, нарушение скоростного режима.

Региональное следственное управление Следственного комитета России начало проверку по факту аварии.

Позднее 30 декабря сообщалось, что женщина, пострадавшая в результате ДТП под Тверью, в котором погиб спикер Ярославской областной думы, скончалась в больнице.

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