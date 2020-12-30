В Норвегии пропали 11 человек во время схода оползня

Спасатели ищут 11 человек, пропавших после схода оползня в области Румерике к северо-востоку от столицы Норвегии Осло. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает телекомпания NRK.

«Мы ищем выживших, не погибших. Медицинские эксперты консультируют нас относительно температуры и того, насколько долго люди могут оставаться в живых в такой ситуации, и когда мы можем начинать искать погибших», — приводятся в публикации слова представителя полиции Рогера Петтерсена.

Отмечается, что среди пропавших без вести есть дети. Поиски людей ведутся с вертолета, так как в зоне оползня опасно находиться. Кроме того, ранее стало известно, что существует опасность схода новых потоков.

Также на помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские специалисты из Гетеборга, которые знакомы с подобными чрезвычайными происшествиями и знают, как действовать в данной ситуации.

В июне массивный оползень в коммуне Алта северной губернии Финнмарк на севере Норвегии практически полностью уничтожил рыбацкий поселок. Ширина оползня составила 650 м.