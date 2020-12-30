Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию
Мир
МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Политика
Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Общество
В Совфеде предложили приравнять осужденных к социально уязвимой категории
Мир
Главы РФ и Узбекистана заявили о стремлении укреплять союзнические отношения
Общество
Волонтеры поздравили более 250 тыс. детей с Новым годом
Общество
Подводный аппарат прибудет к месту крушения «Онеги» вечером 30 декабря
Общество
Путин подписал закон о запрете россиянам перевозить свыше 200 сигарет

Власти Благовещенска рассказали о реализации проекта «Умный город»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги реализации проекта «Умный город» в 2020 году подвели в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в городе модернизировали систему ЕДДС, установили «умные» остановки и первое онлайн-табло.

Во вторник, 29 декабря, на остановке в районе улиц Ленина – Шевченко появилось первое в городе онлайн-табло. На нем отображена информация о времени прибытия нужного автобуса в режиме реального времени. Ранее в городе установили 15 остановочных павильонов с информационными табло, системами видеонаблюдения, устройствами для зарядки гаджетов, уточняет Амурская Служба Новостей.

В 2021 году планируется подключить систему уличного освещения к интеллектуальному программному обеспечению. Она поможет контролировать состояние сетей и проводить диагностику, настраивать оборудование удаленно. Подобное «умное» освещение уже действует в новом сквере около бывшего кинотеатра «Харбин».

По словам заммэра города Максима Ноженкина, уже несколько лет в школах Благовещенска работает программный модуль «Интеллектуальная столовая». Во многих учреждениях внедрили систему контроля температурного режима и электронные карты школьника.

Кроме того, в следующем году планируется запустить новый раздел на сайте администрации, где можно будет оплатить счета за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, квитанции из детсадов и получить ряд других услуг. Сейчас портал находится в разработке. Его запуск запланирован на I квартал 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020