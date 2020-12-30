Власти Благовещенска рассказали о реализации проекта «Умный город»

Итоги реализации проекта «Умный город» в 2020 году подвели в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в городе модернизировали систему ЕДДС, установили «умные» остановки и первое онлайн-табло.

Во вторник, 29 декабря, на остановке в районе улиц Ленина – Шевченко появилось первое в городе онлайн-табло. На нем отображена информация о времени прибытия нужного автобуса в режиме реального времени. Ранее в городе установили 15 остановочных павильонов с информационными табло, системами видеонаблюдения, устройствами для зарядки гаджетов, уточняет Амурская Служба Новостей.

В 2021 году планируется подключить систему уличного освещения к интеллектуальному программному обеспечению. Она поможет контролировать состояние сетей и проводить диагностику, настраивать оборудование удаленно. Подобное «умное» освещение уже действует в новом сквере около бывшего кинотеатра «Харбин».

По словам заммэра города Максима Ноженкина, уже несколько лет в школах Благовещенска работает программный модуль «Интеллектуальная столовая». Во многих учреждениях внедрили систему контроля температурного режима и электронные карты школьника.

Кроме того, в следующем году планируется запустить новый раздел на сайте администрации, где можно будет оплатить счета за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, квитанции из детсадов и получить ряд других услуг. Сейчас портал находится в разработке. Его запуск запланирован на I квартал 2021 года.