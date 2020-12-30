Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию
Мир
МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Политика
Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Общество
В Совфеде предложили приравнять осужденных к социально уязвимой категории
Мир
Главы РФ и Узбекистана заявили о стремлении укреплять союзнические отношения
Общество
Волонтеры поздравили более 250 тыс. детей с Новым годом
Общество
Подводный аппарат прибудет к месту крушения «Онеги» вечером 30 декабря
Общество
Путин подписал закон о запрете россиянам перевозить свыше 200 сигарет

Поиски рыбаков с затонувшей «Онеги» продолжаются

0
Выделить главное
вкл
выкл

К поискам рыбаков с затонувшей «Онеги» подключили Ан-74. Самолёт МЧС России уже приступил к работе и находится над акваторией сообщает телеканал «Известия». В район поисков должен прибыть спасательный буксир «Микула». По данным на утро среды, общая площадь, которую удалось обследовать, — более 1250 кв. км. Власти региона сообщили, что помогут семьям моряков. Родственникам пострадавших выплатят по 500 тыс. рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020