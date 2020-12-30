Поиски рыбаков с затонувшей «Онеги» продолжаются

К поискам рыбаков с затонувшей «Онеги» подключили Ан-74. Самолёт МЧС России уже приступил к работе и находится над акваторией сообщает телеканал «Известия». В район поисков должен прибыть спасательный буксир «Микула». По данным на утро среды, общая площадь, которую удалось обследовать, — более 1250 кв. км. Власти региона сообщили, что помогут семьям моряков. Родственникам пострадавших выплатят по 500 тыс. рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.