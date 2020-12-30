КС Украины рассмотрит увольнение бывшего руководителя Тупицкого

Конституционный суд Украины рассмотрит увольнение экс-руководителя Александра Тупицкого. Дата заседания пока не определена. Как пояснили в КС, решение о прекращении полномочий принимается исключительно на специальном пленуме. Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда, передает телеканал «Известия». Свое решение глава государства назвал попыткой восстановления справедливости. Эксперты считают поступок Зеленского местью судьям. КС выступал против ряда спорных поправок в законодательство, требований МВФ и стран Запада, а также условий Международного валютного фонда. Радикалы регулярно устраивали беспорядки у здания КС. Зеленского считают причастным к акциям «Нацкорпуса». Граждане Украины назвали лидера страны разочарованием года.

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