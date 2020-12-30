МГТЭ сообщило об отсутствии ущерба экологии после остановки словенской АЭС

Управление по ядерной безопасности Словении во вторник, 29 декабря, сообщило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии экологического ущерба после автоматической остановки работы АЭС «Кршко» из-за землетрясения в Хорватии. Информация об этом размещена на сайте международной организации.

«Национальный оператор также проинформировал МАГАТЭ об отсутствии воздействия на окружающую среду и том, что на АЭС продолжаются профилактические проверки систем и оборудования», — говорится в заявлении международного агентства.

МАГАТЭ поддерживает контакты с властями в Словении.

Ранее во вторник премьер-министр Словении Янез Янши сообщил, что в Словении несколько зданий повреждены из-за произошедшего землетрясения в соседней Хорватии. Серьезного ущерба нет.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии ранее в этот же день. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Австрии, Боснии и Герцеговине, Словении, Сербии и Италии.

Накануне в Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 50 км к юго-востоку от города Загреб. Очаг располагался на глубине 2 км. Сообщалось, что тогда подземные толчки повредили около 1 тыс. домов. При том на протяжении ночи на территории Хорватии было зафиксировано несколько небольших землетрясений.