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МГТЭ сообщило об отсутствии ущерба экологии после остановки словенской АЭС

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Управление по ядерной безопасности Словении во вторник, 29 декабря, сообщило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии экологического ущерба после автоматической остановки работы АЭС «Кршко» из-за землетрясения в Хорватии. Информация об этом размещена на сайте международной организации.

«Национальный оператор также проинформировал МАГАТЭ об отсутствии воздействия на окружающую среду и том, что на АЭС продолжаются профилактические проверки систем и оборудования», — говорится в заявлении международного агентства.

МАГАТЭ поддерживает контакты с властями в Словении.

Ранее во вторник премьер-министр Словении Янез Янши сообщил, что в Словении несколько зданий повреждены из-за произошедшего землетрясения в соседней Хорватии. Серьезного ущерба нет.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии ранее в этот же день. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Австрии, Боснии и Герцеговине, Словении, Сербии и Италии.

Накануне в Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 50 км к юго-востоку от города Загреб. Очаг располагался на глубине 2 км. Сообщалось, что тогда подземные толчки повредили около 1 тыс. домов. При том на протяжении ночи на территории Хорватии было зафиксировано несколько небольших землетрясений.

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