Названы сроки возвращения Ибрагимовича на поле после травмы

Нападающий ФК «Милан» Златан Ибрагимович может вновь выйти на поле на матч против команды «Кальяри» 18 января. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Football Italia.

По данным издания, в среду, 30 декабря, футболист должен пройти медицинское обследование. В ходе него специалисты определят, насколько серьезную травму получил спортсмен, пишет RT.

Отмечается, что «Милан» не намерен рисковать здоровьем Ибрагимовича. В этой связи футболист точно не сыграет в матчах против «Беневенто» 3 января и против «Ювентуса», который состоится 6 января.

Златан Ибрагимович получил травму 22 ноября в матче 8-го тура итальянской футбольной серии А против «Наполи». У 39-летнего шведского игрока первичный медосмотр выявил проблему с мышцами левого бедра. Ибрагимович был заменен в матче с «Наполи» на 79-й минуте. Как пишет «Спорт-Экспресс», игрок был близок к возвращению на поле, когда у него диагностировали еще одну мышечную травму.

Таким образом, футболист может выйти на поле 18 января на матч против команды «Кальяри».

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.

27 декабря Ибрагимович назвал лучшего, по его мнению, футболиста в мире. Им оказался Диего Марадона.