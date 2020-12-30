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Названы сроки возвращения Ибрагимовича на поле после травмы

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Нападающий ФК «Милан» Златан Ибрагимович может вновь выйти на поле на матч против команды «Кальяри» 18 января. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Football Italia.

По данным издания, в среду, 30 декабря, футболист должен пройти медицинское обследование. В ходе него специалисты определят, насколько серьезную травму получил спортсмен, пишет RT.

Отмечается, что «Милан» не намерен рисковать здоровьем Ибрагимовича. В этой связи футболист точно не сыграет в матчах против «Беневенто» 3 января и против «Ювентуса», который состоится 6 января.

Златан Ибрагимович получил травму 22 ноября в матче 8-го тура итальянской футбольной серии А против «Наполи». У 39-летнего шведского игрока первичный медосмотр выявил проблему с мышцами левого бедра. Ибрагимович был заменен в матче с «Наполи» на 79-й минуте. Как пишет «Спорт-Экспресс», игрок был близок к возвращению на поле, когда у него диагностировали еще одну мышечную травму.

Таким образом, футболист может выйти на поле 18 января на матч против команды «Кальяри».

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.

27 декабря Ибрагимович назвал лучшего, по его мнению, футболиста в мире. Им оказался Диего Марадона.

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