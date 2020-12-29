Школьники в Хабаровском крае создают театр из старых пластиковых игрушек

В Хабаровском крае создают настольный театр из пластиковых отходов и пришедших в негодность игрушек. Это часть работы по экологическому образованию школьников. Проект реализует волонтерский отряд «Подсолнух» Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района.

В Ванинском районе появились детские теплицы, в которых занимаются практической деятельностью обучающиеся школьных лесничеств края, передает Transsibinfo.com.

В регионе выполнена большая часть мероприятий, утвержденных планом по развитию экологического образования и просвещения населения на 2020 год, часть из них прошла в новом формате — дистанционном.