Хрупкие страницы: как сделать книгу изо льда

Известный омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко сделал к Новому году ледяную книгу. Русская народная сказка «Снегурочка» уместилась на нескольких страницах размером 40 на 55 миллиметров. Как создавался миниатюрный шедевр — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Для создания книги художник брал кристально чистый лед из Иртыша
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Затем растапливал его, заливал в специальные формочки и замораживал
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Простая вода, по его словам, для этих целей не подходит — после заморозки структура получившегося из нее льда никуда не годится
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Текст сказки художник наносил на тоненькие прозрачные пленки
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
После того как пленки высохли, каждую из них необходимо было вморозить в страницу
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Полученные страницы были склеены по специальной технологии при помощи ткани, поэтому книга хорошо открывается и закрывается
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Правда, читать сказку можно только при помощи лупы
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
А листать — только в перчатках, чтобы не растаяла. По этой же причине свое творение художник хранит дома в морозилке. Говорит, что если ее не трогать, то она может прожить так довольно долго. Однако для того, чтобы представить ее публике, необходима морозильная камера со стеклянной стенкой
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Анатолий Коненко — создатель целой серии микрокниг и микрокомпозиций. Одно из его творений — книга с рассказом Чехова «Хамелеон» размером 0,9 на 0,9 мм — в 2002 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В Омске в 2017 году художник открыл уникальный музей самых маленьких в мире книг
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