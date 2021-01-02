Хрупкие страницы: как сделать книгу изо льда

А листать — только в перчатках, чтобы не растаяла. По этой же причине свое творение художник хранит дома в морозилке. Говорит, что если ее не трогать, то она может прожить так довольно долго. Однако для того, чтобы представить ее публике, необходима морозильная камера со стеклянной стенкой