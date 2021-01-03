Вирусная природа: что происходит в заповедниках Кении

Заповедные земли Кении, где сохранилась уникальная фауна и где живут масаи — самое знаменитое африканское племя, сохранившее традиционную культуру и образ жизни, оказались под угрозой из-за пандемии. Число иностранных туристов, которые платили значительные суммы за проживание в заповеднике и возможность поучаствовать в сафари, резко сократилось. Как выживает заповедник в условиях кризиса — в фотогалерее «Известий»