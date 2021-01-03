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Вирусная природа: что происходит в заповедниках Кении

Пандемия оставила местных жителей без дохода, а животных без защиты
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Масаи
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Заповедные земли Кении, где сохранилась уникальная фауна и где живут масаи — самое знаменитое африканское племя, сохранившее традиционную культуру и образ жизни, оказались под угрозой из-за пандемии. Число иностранных туристов, которые платили значительные суммы за проживание в заповеднике и возможность поучаствовать в сафари, резко сократилось. Как выживает заповедник в условиях кризиса — в фотогалерее «Известий»
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Масаи
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Традиционное занятие масаев — кочевое скотоводство
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Масаи
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Однако с развитием туризма услуги и продажа сувениров путешественникам стали для местных племен одним из основных источников дохода
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Гид
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Гид Санкок Саруни сервирует гостям завтрак на свежем воздухе
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Вид
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Кроме того, часть доходов, получаемых заповедниками от туризма, переводилась на поддержку масаев
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Сафари
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Также представители племени могли получить небольшую плату за мелкие услуги и фотографии
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Масаи
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
С начала пандемии число туристов сократилось более чем на 2 млн человек, страна недополучила $750 млн дохода от туризма
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Столики
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Отели и гостевые домики закрылись из-за отсутствия клиентов
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Гид
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
В заповедниках стало безлюдно
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ворота
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Оживленные сельскохозяйственные рынки, где продавали скот и продукты питания, закрылись
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Приготовление мяса
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Из-за антивирусных мер масаям пришлось изменить традиционный образ жизни и отказаться от некоторых вековых привычек
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Слон
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Специалисты по охране природы бьют тревогу: из-за сокращения доходов местных жителей резко увеличилось число случаев браконьерства
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стирка
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Людей, которые привлекались к патрулированию природоохранной территории, сокращают
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Львы
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
То и дело появляются слухи о чудодейственных лекарствах, приготовленных из органов диких животных, которые спасают от коронавируса
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Охота
Фото: Getty Images/Siegfried Modola
Некоторые наблюдатели полагают, что правительство, недополучившее доход и бросившее все силы на здравоохранение, может сильно сократить или вообще отказаться от финансирования защиты дикой природы
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