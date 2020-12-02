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Стали известны победители московской премии Urban Awards 2020

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25 ноября в Grand Ballroom были объявлены победители Urban Awards 2020 Москва. На торжественном гала-ужине, где собралось около 300 гостей — профессионалов столичного рынка недвижимости, были объявлены лауреаты 28 номинаций. Кроме того, были вручены специальные награды победителям, которых выбирали члены экспертного сообщества, присутствующие на мероприятии. Итоги конкурса по традиции были заверены независимым консультантом премии — фирмой PwC.

В этом году премия Urban Awards проводилась в 12-й раз. Компетентное жюри, состоявшее из экспертов рынка (топ-менеджеров профильных компаний, банков, юридических фирм, архитекторов, урбанистов, представителей СМИ и общественных объединений), провело кропотливую аналитическую работу, в IV этапе определив образцовые жилые проекты московского региона. Победители премии — объекты недвижимости, получившие звание лучшего объекта года в соответствующей номинации, — продемонстрировали соблюдение высоких стандартов качества на каждом из этапов проектировки и строительства.

В этом году к списку номинаций добавилась позиция «Самый инвестиционно привлекательный проект», в которой соревновались жилые комплексы с наибольшим потенциалом бюджетного роста. Наиболее перспективным в этом плане эксперты сочли комплекс Headliner (лауреат Grand Prix 2018) от ГК «Кортрос»: реализация четверти квартир здесь была осуществлена именно в рамках оптовых сделок, в которых участвовали покупатели-инвесторы.

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

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