В Москве-реке появилось огромное маслянистое пятно, сообщает телеканал «Известия». Загрязнение обнаружили утром у набережной Тараса Шевченко. Последствия уже частично ликвидированы. Причину появления пятна выясняет столичная прокуратура. Это уже второе загрязнение в районе за последние пять недель.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.