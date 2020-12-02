Боеприпасы в РФ оснастят системой радиоэлектронной защиты

Научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») разработал новый программно-аналитический комплекс для создания «умных» боеприпасов, который позволит повысить точность поражения целей. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что отличительной особенностью разработки является наличие «умной начинки» для боеприпасов в виде системы радиоэлектронной защиты. Она помогает получать подробную информацию об объектах, несмотря на воздействие активных помех с изменяющейся интенсивностью. Новинку можно будет применять в высокоточных боеприпасах как оборонительных, так и наступательных вооружениях.

«Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ», — отметил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Он указал, что боеприпасы с функцией искусственного интеллекта являются наиболее эффективными средствами поражения в условиях современного боя, пишет «Газета.ру».

В конце ноября Оздоев сообщил о планах в конце следующего года провести госиспытания новейшего российского снайперского комплекса «Уголек». Главной особенностью комплекса является использование исключительно отечественных материалов, комплектующих, а также боеприпасов и прицелов.