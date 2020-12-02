Дополнительные 150 мест появились для лечения COVID-19 в Энгельсе

Министерство здравоохранения Саратовской области отчиталось о ходе лечения больных новой коронавирусной инфекцией. По словам первого замминистра Станислава Шувалова, 15 человек остаются под медицинским наблюдением, они прибыли из зарубежа. С 33 721 человека наблюдение сняли.

Всего в регионе заболели 27 661 человек, из них 61,5% — это женщины. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1145,2, это ниже, чем в целом по России. Скончались 250 саратовцев, у которых был выявлен коронавирус. 23 553 человека вылечились.

На стационарном лечении сейчас находятся 3524 пациента, у 2292 COVID-19 подтвержден лабораторно. 212 пациентов находятся на ИВЛ. На амбулаторном лечении — 881 человек.

В 1-й городской больнице Энгельса ввели 150 дополнительных мест. Таким образом, в регионе остаются свободными 4405 коек.

За последние 24 часа госпитализировали 291 человека, а выписали 258, пишет ИА «Взгляд-инфо».