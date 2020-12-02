Одобрен закон о верховенстве Конституции РФ над международным правом

Совет Федерации одобрил приоритет Конституции РФ над международным правом, сообщает телеканал «Известия». Поправки вносятся в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Гражданский кодексы. Международные соглашения будут сравнивать с основным законом РФ. Решения иностранных судов рассмотрит Конституционный суд. Также Совфед одобрил штраф за призывы к отчуждению территории России. За публикации в интернете придётся заплатить до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении закона предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.