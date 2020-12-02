Кабмин утвердил квоты на целевое обучение в вузах на 2021 год, сообщает телеканал «Известия». В правительстве подчеркнули, что в предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. Норма по специальности «Лечебное дело» составит 70%. Дефицитные направления ординатуры будут только целевыми. По направлению «Педиатрия» вузы отдадут 75% мест.

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