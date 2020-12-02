Школы в Заполярье переводят на сокращенный режим

В Мурманской области школы переходят на сокращенный режим работы. Ученикам с 1 по 7 классы не будут задавать на дом на выходные, а для школьников с 8 по 11 класс домашние задания будут облегченными.

Это связано с приходом в регион полярной ночи. Как рассказали ИА «Би-порт» в областном министерстве образования и науки, изменения в режим учебных заведения вносятся со 2 декабря и продлятся до 1 марта.

Отныне учебные занятия должны начинаться не ранее чем в 8:30, продолжительность уроков сокращается, а длительность перемен сохраняется. В феврале школьников ожидают дополнительные каникулы, которые продлятся не менее трех дней.

Ведомство также рекомендовало муниципалитетам учитывать мнение совета обучающихся и родителей при утверждении режима дня в период полярной ночи.

Полярная ночь продлится со 2 декабря по 10 января. Полярный день завершился 23 июля.